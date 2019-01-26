الامارات | بالصور.. محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لحمدان بن محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لحمدان بن محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى لاعب فريق ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، قميص فريقه الإنجليزي إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي، وذلك حيث يتواجد الفريق الإنجليزي حالياً في دبي لخوض معسكر إعداد للاستحقاقات القادمة، حيث أظهرت صورة لسموه مع النجم المصري يحملان قميص اللاعب المصري بالفريق الإنجليزي، كما تقابل سموه مع الفريق الإنجليزي بالكامل والتقط معهم صورة يحملان فيها قميص الفريق الإنجليزي متصدر الدوري الإنجليزي حتى الأن. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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