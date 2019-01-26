رياضة | 60 مليون يورو تُقرب نجم ريال مدريد من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 60 مليون يورو تُقرب نجم ريال مدريد من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أنه من الوارد أن يتعاقد يوفنتوس مع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا نجم ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس قد يتعاقد مع مارسيلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 60 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإيطالية أن السيدة العجوز لن تضطر لدفع مبلغ 200 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد مارسيلو، وأن البيانكونيري يتابع موقف اللاعب البرازيلي مع ناديه جيدًا في الوقت الحالي، حيث لا يشارك مع الميرنجي في الفترة الأخيرة بشكل أساسي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ30 عامًا قد تشمل انتقال أليكس ساندرو إلى اللوس بلانكوس في الصيف المقبل.