رياضة | يوفنتوس يتعاقد مع بديل بن عطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتعاقد مع بديل بن عطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المدافع مارتن كاسيريس اليوم السبت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز صفوف الفريق.

وأفاد نادي السيدة العجوز في بيانه أنه تعاقد مع كاسيريس بعدما نجح في اجتياز الفحص الطبي ليعود من جديد لليوفي للمرة الثالثة قادماً من لاتسيو.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلعب فيها كاسيريس صاحب الـ31 عاما بقيمص يوفنتوس، حيث كانت المرة الأولي في 2009 قادماً من برشلونة ثم لعب في صفوف الفريق للمرة الثانية في 2012 بعد فترة مع أشبيلية.

وتعاقد يوفنتوس مع كاسيريس ليكون بديلاً للمغربي المهدي بن عطية والذي بات على مشارف الرحيل عن السيدة العجوز.