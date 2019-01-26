رياضة | "وصيف" بطل العالم مدربًا للهلال السعودي خلفًا لـ"خيسوس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وصيف" بطل العالم مدربًا للهلال السعودي خلفًا لـ"خيسوس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن إتفاق إدارة نادي الهلال مع الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للبرتغالي خورخي خيسوس.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل اتفقت مع الكرواتي زوران ماميتش بشكل نهائي لقيادة الفريق خلفاً لـ"خيسوس".

وأضافت الصحيفة السعودية أن المدرب الكرواتي سوف يصل إلى الرياض خلال هذا الأسبوع للتوقيع الرسمي علي عقود تدريب الهلال، بعد أن وافقت إدارة العين على فسخ عقده بالتراضي.

وكان زوران ماميتش قد توج مع العين ببطولة الدوري والكأس المحلية في الموسم الماضي، كما قاده للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العالم أمام ريال مدريد الإسباني، قبل أن يخسر 4-1 ليكتفي بمركز "وصيف" المونديال.

وسبق للمدرب الكرواتي قيادة فريق النصر السعودي الغريم التقليدي للهلال موسم 2016، قبل أن يغادره إلى العين الإماراتي.