رياضة | ملخص مباراة - أسبانيا 36 × 31 مصر في كأس العالم لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - أسبانيا 36 × 31 مصر في كأس العالم لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد، أمام نظيره الإسباني بنتيجة 36-31، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك.

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