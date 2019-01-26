رياضة | قائمة إف سى مصر لمواجهة الشواكيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة إف سى مصر لمواجهة الشواكيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار "محمدصلاح" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إف سى مصر قائمة الفريق لمواجهة الترسانة في السادسة من مساء الأحد، ضمن الجوله السادسة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

وجاءت القائمة كالاتى : ( أحمد سعد وسعيد فتحي احمد محسن وبلال سالم واسامه رجب ومحمد العديسي وهشام عبد الحميد عماره ورضا الويشي واحمد الصعيدي وويلس الفيز وحميدة علي وبدوي عاشور واحمد كاستيلا ومحمود رامبو ومحمد سماره ومصطفى سلطان وابراهيم ابو الريش و محمود أجوجو ).

,ضم اف سى مصر 5 لاعبين خلال الميركاتو، وهم رضا الويشى من جده السعودى، ومحمد سماره من المنيا ومؤمن محسن من الرجاء، وبدوى عاشور من الاوليمبى، وحميد على من غزل المحله ، وأحمد سعد حارس مرمى النجوم .

ورحل عن الفريق كل من أشرف سيد ومصطفى كشرى الى صفوف فريق الجزيره المطروحي على سبيل الاعارة ، وعمر فاروق الى صفوف نادى المريخ، ومحمود جمعه لنادى ابو قير ويحيى حامد لبنى سويف.

يذكر أن الشواكيش يحتل المركز الاول برصيد ٣١ نقطه، بينما يحتل اف سى مصر المركز الرابع برصيد ٢٨ نقطه .

وحسم التعادل السلبي مباراة الدور الأول، التي أقيمت على ملعب المركز الأوليمبي في المعادي.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانة 31 نقطة

2- سيراميكا 30 نقطة

3- القناة 30 نقطة

4- إف سي مصر 28 نقطة

5- كوكا كولا 28 نقطة

6- جمهورية شبين 21 نقطة

7- المريخ 20 نقطة

8- الشمس 18 نقطة

9- بورتو 16 نقطة

10- الزرقا 16 نقطة

11- النصر 15 نقطة

12- منتخب السويس 15 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل نقطتين