رياضة | حبيب: بني سويف قادر على الفوز أمام المنيا وسيتم خصم نقاط لأحد الفرق لمخالفته لوائح الفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبيب: بني سويف قادر على الفوز أمام المنيا وسيتم خصم نقاط لأحد الفرق لمخالفته لوائح الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وائل حبيب، مدير الكرة بنادي بني سويف، إن الفريق نجح في قيد الثلاثي يحيى سانو، ورضا عبد العال، ومصطفى صلاح، والذين تم التعاقد معهم الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه من المقرر مشاركتهم في مواجهة الغد أمام المنيا بالجولة السادسة عشر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وأضاف حبيب: " الفريق قادر على العودة من المنيا بالثلاث نقاط، رغم قوة فريق المنيا على ملعبه في ظل وجود الإدارة الفنية الجديدة بقيادة المحترم إبراهيم صدقي، مشيرًا إلى أن الوقت مازال طويلًا في عملية الصعود، وبطاقة الصعود لم تحسم إلا في الأسابيع الأخيرة".

وأوضح مدير الكرة بنادي بني سويف: "هناك مفاجأة ستقلب المجموعة، حيث هناك أوراق على إثرها سيتم خصم نقاط لأحد الفرق المتواجدة في منطقة المنافسة، لمخلافاتها لوائح الاتحاد الدولي، وسيتم معاقبتها بدفع مبالغ مالية لأحد الأندية الإفريقية، وفي حاله عدم الدفع سيتم خصم 6 نقاط، مشيرًا إلى أنه سيكشف الأوراق في الوقت المناسب".

الجدير بالذكرأن بني سويف يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.