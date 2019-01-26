رياضة | أرقام أحمد حسن كـ"مدرب" قبل قيادة بيراميدز أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام أحمد حسن كـ"مدرب" قبل قيادة بيراميدز أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تعيين أحمد حسن في منصب المدير الفني لنادي بيراميدز بشكل مؤقت في مباراة الداخلية على أن يتولى رامون دياز تدريب الفريق الأول عقب المباراة المقبلة.

ويمتلك أحمد حسن تجربة تدريبية وحيدة، حيث سبق وتولي قيادة الفريق الأول بنادي بتروجيت خلال الفترة من 30 يوليو لعام 2015، واستمر معه 4 أشهر قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج.

وخاض "الصقر" 9 مباريات خلال قيادته لفريق بتروجيت (7 مباريات بالدوري الممتاز - مباراتين بكأس مصر)، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما خسر في 5 مباريات.

سجل لاعبو بتروجيت تحت قيادة "العميد" 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا، واستخدم "حسن" 26 لاعبًا خلال قيادة الفريق البترولي.

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر برصيد 42 نقطة.