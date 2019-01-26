رياضة | عاجل.. وليد أزارو غاضب من إدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وليد أزارو غاضب من إدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه بسبب عدم تعديل قيمة تعاقده حتى الآن داخل الفريق.

وعقد أزارو أكثر من جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للتحدث حول الوعود التي حصل عليها بشأن تعديل تعاقده بالفترة المقبلة.

وأكد عبدالحفيظ للاعب أنهم بصدد تعديل تعاقده لكن في الوقت المناسب من أجل عدم طلب باقي اللاعبين والدخول في صدام بالوقت الحالي.

وكان أزارو، استقر على البقاء داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده، بعد رفض كافة العروض المقدمة له بشأن الرحيل بالميركاتو الشتوي.

كما واصل الدولي المغربي أداء تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني أزارو من الإصابة بقطع في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي، أمام بيراميدز، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

ويؤدي أزارو برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة والانتظام في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الاثنين على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.