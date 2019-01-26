رياضة | أتليتكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بالفوز على خيتافي بثنائية في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بالفوز على خيتافي بثنائية في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضيق أتلتيكو مدريد، الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، عبر الفوز على ضيفه خيتافي بنتيجة 2-0، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 21 من عمر الليجا.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اكتسح إشبيلية ضيفه ليفانتي بخماسية دون رد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة، والذي يلتقي غدًا الأحد مع مضيفه جيرونا.

فيما توقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة ليبقى في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا.

افتتح الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 27، ثم أضاف ساؤول نيجويز الهدف الثاني في الدقيقة 37.