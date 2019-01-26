رياضة | مونديال اليد.. منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا ويفشل في حصد المركز السابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال اليد.. منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا ويفشل في حصد المركز السابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد، أمام نظيره الإسباني بنتيجة 36-31، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك.

أنهي الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 18-17، إلا أن المنتخب المصري فقد السيطرة سريعًا مع بداية الشوط الثاني، ليتمكن المنتخب الإسباني من التعادل وتوسيع الفارق والفوز في نهاية المباراة، وحصد المركز السابع المؤهل لأولمبياد طوكيو.

وبهذه الخسارة فقد المنتخب المصري فرصة المشاركة في تصفيات الملحق المؤهلة للأولمبياد حيث يتم تقسيم المراكز من 2 إلى 7 في كأس العالم لثلاثة مجموعات يصعد من كل مجموعة الأول والثانى إلى الأولمبياد.