رياضة | البنك الأهلي يفوز وجولدي يتعادل في صراع التأهل للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يفوز وجولدي يتعادل في صراع التأهل للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق البنك الأهلي فوزا غاليا في المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث، عقب تخطيه عقبة فريق حلوان العام بهدف دون مقابل، بالجولة الـ 24.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء المعادي مع جولدي في المواجهة المثيرة، التي جمعتهما على ملعب المعادي.

وسقط الدخان في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام فريق أبو النمرس، وحقق العياط الفوز على كرداسة بهدف، والصيد على الطائرات بهدفين لهدف، وخسر اكتوبر من جينيس بهدفين دون رد.

وبذلك يحتل فريق جولدي المركز الأول، بفارق نقطة وحيدة عن فريق البنك الأهلي الوصيف، الذي تغلب على فريق حلوان العام بهدف دون رد.

- ترتيب المجموعة الخامسة :

1- جولدى 47 نقطة

2- البنك الأهلي 46 نقطة

3- المعادى 43 نقطة

4- الدخان 39 نقطة

5- جينيس 39 نقطة

4- اكتوبر 38 نقطة

7- أبو النمرس 30 نقطة

8- حلوان العام 28 نقطة

9- الصف 25 نقطة

10- الصيد 19 نقطة

11- الطائرات 15 نقطة

12- كرداسة 14 نقطة

13- العياط 13 نقطة