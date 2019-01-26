رياضة | توخيل يزيد الشكوك حول خطورة إصابة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل يزيد الشكوك حول خطورة إصابة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان قبل مواجهة رين في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي غدا الأحد عن استيائه عقب إصابة نيمار نجم الفريق وأكد أنهم أمام تحد كبير لتعويضه هو وزميله ماركو فيراتي، كما أعلن ضم ليوناردو باريديس لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي للفريق وأكد جاهزيته للعب.

وقال توخيل في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "ليوناردو باريديس لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي سينضم إلى صفوفنا وجاهز للعب ولكن أمامنا عمل لإنجاز صفقات أخرى حتى نهاية الأسبوع الجاري".

وعن إصابة الثنائي فيراتي ونيمار، قال توخيل: "نحن في موقف معقد، يجب البحث عن بدائل أخرى سعيا لاستمرار سلسلة الانتصارات".

وأضاف: "فيراتي يشعر بتحسن ولكنه غير جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية أما برسنيل كيمبيمبي فقد تعافى من إصابته وقد يشارك غدا".

وتابع : "نيمار حزين وأنا محبط، الموقف صعب خاصة وأنه مع فيراتي ركائز أساسية وبالتأكيد سنفتقدهما كثيرا والآن نحن أمام تحد كبير لتعويضهما والأيام القادمة ستحدد مدى تحسن حالته من الإصابة".

وأردف قائلا : "خيسي لم يشارك في المباراة الأخيرة بالكأس لغرض ما بل كل لاعب يؤدي التدريبات بقوة وجدية أمامه فرصة للعب".

وعن الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، قال توخيل: "إنه نموذج رائع لكل اللاعبين، الابتسامة لا تفارق وجهه، فهو يتمتع بعقلية احترافية ولا يشكو إطلاقا من معدل مشاركته في المباريات".

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً : " مواجهة رين صعبة لأنه فريق مميز دفاعيا وهجوميا، لا أفكر حاليًا في مواجهة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال بل الأولوية للتركيز في مباريات الدوري".