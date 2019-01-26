رياضة | لفتة إنسانية من شيكابالا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية من شيكابالا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك السابق، معهد الأورام بأسوان، للتأكيد على أهمية هذا الصرح الكبير، ودعمه للمعهد، وجمع التبرعات اللازمة.

وجاءت زيارة ابن النوبة إلى المعهد أيضا من أجل التخفيف على المرضى، وكذلك محاولة رفع الحالة المعنوية لهم، في حربهم الضروس ضد المرض.

كان في استقبال اللاعب الملقب بالأباتشي، مدير المستشفى وطاقم العاملين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع شيكابالا، وكذلك المرضى وطاقم التمريض.

وبعث شيكابالا رسالة إلى كل المصريين بضرورة التكاتف من أحل مساندة معهد الأورام بأسوان، وطالب بضرورة مساعدة المعهد والمرضى ماديا معنويا حتى يستمر قويا.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الزمالك طلب من إدارة المصري البورسعيدي الحصول على 5 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير الانضمام إلى صفوف الفريق.

وفسخ شيكابالا عقده مؤخرًا مع نادي أبولون اليوناني والذي كان يلعب له منذ بداية الموسم الجاري بسبب تواضع الإمكانيات هناك وتراجع نتائج الفريق.

وفتح مسئولو المصري خط مفاوضات قوي مع شيكابالا لشرائه بشكل نهائي من نادي الزمالك أو استعارته لمدة موسم ونصف موسم مقابل قيامه بتمديد عقده مع الزمالك لموسم إضافي.

واشترط شيكابالا الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد في الوقت الذي يحاول فيه مسئولو المصري إقناعه بتخفيض مطالبه المالية.