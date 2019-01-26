رياضة | تأكيدًا لـ"الخليج 365 الرياضي".. عبدالحفيظ يحقق مع مؤمن زكريا بسبب تصريحاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدًا لـ"الخليج 365 الرياضي".. عبدالحفيظ يحقق مع مؤمن زكريا بسبب تصريحاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول والمنتقل حديثًا إلى صفوف أحد السعودي، على سبيل الإعارة.

وكان زكريا، تواجد في مران الفريق اليوم استعدادًا لوادي دجلة، وتوديع زملائه قبل الرحيل، ومناقشة أسباب تصريحاته الأخيرة ضد الجهاز الفني، عقب رحيله.

وكان "الخليج 365 الرياضي" انفرد أمس السبت بفتح تحقيقًا من جانب جهاز الكرة حول تصريحات اللاعب، ومدى مصداقية ما قاله بإحدى البرامج التلفزيونية وأسبابها.

وتحدث عبدالحفيظ مع اللاعب، وأكد خلاله على أن الجهاز الفني لا يضطهد أي لاعب داخل الفريق، وعابته على عدم الحديث معه حول تلك الأمور بدلًا من إطلاقها في وسائل الإعلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، بعد غدٍ الإثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.