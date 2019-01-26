رياضة | أهداف مباراة - مانشستر سيتي 5 × 0 بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر سيتي 5 × 0 بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير على بيرنلي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل وذلك في إطار المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من كأس الاتحاد الانجليزي مساء اليوم السبت.
وجاء خماسية مانشستر سيتي عن طريق كلا من؛ جابرييل جيسوس وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين وكيفين لونج "هدف بالخطأ في مرماه" وسيرجيو أجويرو وذلك خلال الدقائق التالية على الترتيب: "23 و52 و61 و73 و85".
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