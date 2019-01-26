رياضة | أهداف مباراة - مانشستر سيتي 5 × 0 بيرنلي

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير على بيرنلي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل وذلك في إطار المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من كأس الاتحاد الانجليزي مساء اليوم السبت.

وجاء خماسية مانشستر سيتي عن طريق كلا من؛ جابرييل جيسوس وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين وكيفين لونج "هدف بالخطأ في مرماه" وسيرجيو أجويرو وذلك خلال الدقائق التالية على الترتيب: "23 و52 و61 و73 و85".