رياضة | طنطا يختار 20 لاعبا لمواجهة الحمام غدا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يختار 20 لاعبا لمواجهة الحمام غدا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أيمن المزين المدير الفنى لطنطا على قائمة فريقه لمواجهة الحمام غدا الأحد بالجولة 16 بالمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني والتي ستقام على ملعب طنطا في الثانية والنصف عصرا.

وضمت القائمة 2 لاعبا كالتالي:-

اسلام طارق، والسيدالصاوى، وأحمد فوزى، ومحمد الشاذلى، وسليمان عبدربه، ومحمد العشرى، وباسم عبدالعزيز، ومحمد حسام، ومصطفى أمين، وحسام غالى، ونادر فؤاد، وعبدالرحمن الدح، ومحمد أسعد، وعلاء البدرى، واحمد قطاوي، واسامه مرعى، ومحمود مكى، وخالد أبوزيادة، ومحمد مودى، وأسماعيل بامبا.

يخوض طنطا في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن الرجاء المتصدر، بينما يحل الحمام في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

ترتيب المجموعة:-

1- الرجاء 27 نقطة

2- دمنهور 27 نقطة

3- المنصوره 26 نقطة

4- الأوليمبي 25 نقطة

5- طنطا 25 نقطة

6- البلدية 25 نقطة

7- غ المحله 24 نقطة

8- أبو قير 21 نقطة

9- فاركو 20 نقطة

10- كفر الشيخ 18 نقطة

11-الحمام 17 نقطة

12- الجزيرة 14 نقطة

13- تلا 9 نقاط

14- سيدى سالم 4 نقاط