رياضة | إنتر ميلان يُحدد سعر بيع بيريسيتش بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يُحدد سعر بيع بيريسيتش بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان سيكون مستعدًا لبيع بيريسيتش مقابل 35 إلى 40 مليون يورو وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضحت صحيفة "بي بي سي سبورت" أن آرسنال قد قدما عرضا من أجل الكرواتي لكن على شكل إعارة مع خيار شراء مقابل 40 مليون يورو.
وقال سباليتي عن بيع اللاعب الكرواتي: "من الطبيعي جداً أن يتحدث الناس عن لاعب بجودته، وتكامله، قوي جسدياً ، لديه الجودة والقدرة على التحمل والوتيرة".
وأضاف: "من الطبيعي الحديث عن بيريسيتش لأن الجميع يقدرونه بنفس الطريقة التي نفعلها، إذا كان شخص ما مهتمًا، يجب أن تكون الشروط صحيحة لدفع قيمته، لأنه لاعب قوي للغاية".
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