رياضة | بدون حجازي.. التعادل السلبي يحسم موقعة برايتون ووست بروميتش في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون حجازي.. التعادل السلبي يحسم موقعة برايتون ووست بروميتش في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت مباراة وست بروميتش ألبيون المحترف بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، ونظيره برايتون بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب فالمر، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
بتلك النتيجة، يحتكم الفريقان لمباراة إعادة سيتحدد موعدها قريبا، لحسم الطرف المتأهل من الفريقين للدور المقبل من المسابقة الإنجليزية.
وكان مدرب فريق وست بروميتش استبعد لاعبنا المصري أحمد حجازي من قائمة الفريق التي لعبت أمام برايتون.
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