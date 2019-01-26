رياضة | الشوط الأول.. يد مصر تتفوق على إسبانيا 18-17

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الأول.. يد مصر تتفوق على إسبانيا 18-17 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم منتخب مصر الأول لكرة اليد، موقعة الشوط الأول أمام نظيره الإسباني متفوقًا بنتيجة 18-17، في المباراة التي تجمع المنتخبين في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة أدائه القوى ونتائجه الإيجابية، وتحقيق المركز السابع فى المونديال، فى إنجاز لم يتكرر منذ عام 2001.
يسافر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى الدنمارك مساء اليوم السبت، لحضور مراسم تسلم مصر راية بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير ٢٠٢١.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
تبدأ مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية للمونديال التي تجمع بين الدنمارك والنرويج في السادسة والنصف مساء غد الأحد، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي المباراة النهائية للمونديال.
جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر ٢٠١٥ بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.
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