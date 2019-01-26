انت الان تتابع تفاصيل خبر سقطة "جديدة" لمحلل رياضي سعودي.. شاهد ما قال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 08:22 مساءً - تحول المحلل الرياضي السعودي عبد العزيز الدغيثر مجدداً إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ أشار إلى بطنه حين حديثه عن عقله الباطن.

وأراد الدغيثر تبرير سقطته الأولى حول حديثه السابق عن مشاركة منتخب الكويت في بطولة كأس الأمم الآسيوية، رغم عدم مشاركة "الأزرق" فعلياً في محفل المنتخبات الأكبر على مستوى القارة الصفراء، ليفجر موجة جديدة من السخرية تجاهه.

وقال الدغيثر في برنامج رياضي على قناة "MBC" السعودية: "أنا ترند (الأكثر تداولاً في تويتر) علشان (بسبب) غلطة.. غلطة تطلق 40 مليون تغريدة، معقول؟".

وأكمل قائلاً :"بعدين أنا مع احترامي للفلبين والهند.. عقلي الباطن مع الكويت، وهوا (هو) اللي تصورها بالبطولة"، وأشار لحظة حديثه إلى بطنه.

وتحول الدغيثر إلى مادة دسمة للرواد والمغردين، معتبرين بأنه "جاء يكحلها فأعماها"، كما طالبوه باعتزال عالم التحليل الرياضي في ظل تكرار "سقطاته التي لا تغتفر على مرأى ومسمع المشاهدين".

ولم تقف سقطات المحلل السعودي المضحكة عند ذلك الحد؛ إذ وصلت إلى حد تعليقه على مباراة الصين واليابان، في ربع نهائي كأس آسيا، في إشارة منه إلى لقاء إيران والصين، ما زاد من حرجه على الهواء مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطع الدغيثر انتشرت كالنار في الهشيم في منصات التواصل الاجتماعي، وسط استياء عارم من مستوى بعض المحللين الذين يخرجون على الشاشات لتحليل الفعاليات والمباريات الرياضية.