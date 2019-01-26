شكرا لقرائتكم خبر عن والد نيمار يخرج عن صمته ويطالب بحماية نجله والان مع التفاصيل

الخليج 365- "4 أخطاء في نفس المكان تسببت في عدم التوازن ومن ثم الإصابة، إذا سقط ابني فهو غطاس وإذا كان يحمي نفسه فهو ممثل"، هكذا عبر والد نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزنه على إصابة ولده، في صورةٍ نشرها على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

حيث طالب الأب بحماية نجله عقب إصابته، وأضاف باديًا شدة حزنه، "تعرض لتدخل غير مناسب في 2014 وصلينا من أجله وتوصلنا إلى استنتاج أنه كان محظوظًا بالمشي مجددًا، كان يمكن أن يكون على مقعد متحرك الآن".

وعن إقبال وسائل الإعلام وتغطيتها للحدث، قال والد نيمار: "ضربة مثل تلك التي تعرض لها في كأس العالم 2014 بحاجة إلى حماية من الحكم، إنها ليست صرخة أب فقط، لقد تعبت من بعض وسائل الإعلام وأريد أن أرسلهم إلى الجحيم، في كل مرة يسقط ابني ينهض ويبدأ مرة أخرى ويستفيد مما حدث، سوف يصبح أقوى دائمًا".

واختتم حديثه عن اتهام ابنه بالتمثيل، قائلًا : "في مونديال 2018 تعرض لضربة في كاحله وقيل إنه لم يكن هناك أي احتكاك وقالوا إنه كان يمثل، كانت هناك تقنية الفيديو وكل العالم شاهد ما حدث لكن رغم ذلك اعتبروه مذنبًا في النهاية".