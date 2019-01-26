شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الرجاء المغربي والنجم الساحلي في البطولة العربية والان مع التفاصيل
وسجل إيهاب المساكني ومحمد فراس بلعربي هدفي النجم الساحلي في الدقيقتين 56و 90 من عمر المباراة.
واقتنص النجم الساحلي فوزا ثمينا، وضع به قدما في المربع الذهبي، في انتظار مباراة الإياب.
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