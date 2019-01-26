شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الرجاء المغربي والنجم الساحلي في البطولة العربية والان مع التفاصيل

حقق فريق النجم الساحلي الفوز على مضيفه الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، في ذهاب دور ربع كأس زايد للأندية العربية.

الخليج 365-

وسجل إيهاب المساكني ومحمد فراس بلعربي هدفي النجم الساحلي في الدقيقتين 56و 90 من عمر المباراة.



واقتنص النجم الساحلي فوزا ثمينا، وضع به قدما في المربع الذهبي، في انتظار مباراة الإياب.