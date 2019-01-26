شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يوجه تعليماته لرمضان صبحي استعدادًا لوادي دجلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- طالب مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي المصري، رمضان صبحي، نجم النادي الأهلى القادم من ستوك سيتي الإنجليزي، بضرورة زيادة الفاعلية أمام المرمى.

جاء ذلك على هامش مران الأهلي اليوم السبت على ملعب مختار التتش، كما أضاف لاسارتي، في توجيهاته لصبحي، أهمية التركيز لتسجيل المزيد من الأهداف، خاصةً أن إمكانياته تساعده على التألق.

ومن ناحيةٍ أخرى، فقد خطف الأنجولي جيرالدو الأضواء أثناء المران، وتألق بشكلٍ لافت، حيث سجل أكثر من هدف، كما قدم بعض اللمحات الجمالية، التي نالت إعجاب الجهاز الفني للأهلي.

يأتي هذا المران استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة، الإثنين الموافق 28 من يناير الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الأهلي المصري يحتل المركز الثالث بمجموع 30 نقطة خلف بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بمجموع 39 نقطة، والزمالك الذي يحتل صدارة الدوري الممتاز بمجموع نقاط 42 نقطة.