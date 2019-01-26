شكرا لقرائتكم خبر عن ماكسي جوميز يقترب من اللعب في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أقترب نادي ويست هام الانجليزي من حسم صفقة المهاجم ماكسي جوميز، لاعب سيلتا فيغو الاسباني، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وحسب شبكة سكاي سبورتس: أن ويست هام سيدفع 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي، في عقده مع سيلتا فيغو.
وأكدت السكاي: النادي الأسباني طلب من ويست هام، من اجل ان يحصل على خدمات جوميز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع موقفه الصعب في جدول ترتيب الليغا.
ويحتل سيلتا المركز الـ 17 في جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.
وكان المهاجم البالغ من العمر 22 عامًأ، انتقل الي سيلتا فيغو في صيف 2017، قادمًا من نادي ديفينسور سبورتينغ الأوروجوياني.
يذكر ان جوميز كان أحد اهداف برشلونة من اجل التعاقد معه، قبل ان يتعاقد النادي الكتالوني مع الغاني كيفين برانس بواتينغ.
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