شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من إسبانيا بمونديال اليد وتحصد المركز الثامن والان مع التفاصيل

الخليج 365- خسر المنتخب المصري الأول لرجال كرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، من نظيره المنتخب الإسباني، بنتيجة 36 - 31، في مباراة تحديد أصحاب المركزين السابع والثامن من بطولة العالم رقم 26، المقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك خلال الفترة من 10 وحتى 27 يناير الجاري.

ونجح "الماتادور الإسباني" في قلب تأخره خلال الشوط الأول بنتيجة 18 - 17، للفوز مع نهاية اللقاء بنتيجة 36 - 31.

وتضم قائمة المنتخب المصري 18 لاعبا هم: "كريم هنداوي من بشيكتاش التركي، ومحمدعصام الطيار من الأهلي، في حراسة المرمى، وعلي زين من الشارقة الإماراتي، وعبد الرحمن فيصل، وعمر حجاج، وإسلام حسن، وأحمد خيري، وعمر الوكيل، وإبراهيم المصري، من "الأهلي"، وأحمد الأحمر، ويحيى خالد، وأكرم يسري، ووسام سامي نوار، ويحيى الدرع، وكريم أيمن من الزمالك، ومحمد سند من نيم الفرنسي، ومحمد ممدوح هاشم من مونبلييه الفرنسي، ومحمد جمال من الجزيرة."

ويلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره السويدي لتحديد أصحاب المركزين الخامس والسادس.