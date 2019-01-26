شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نيمار تضع بي إس جي في ورطة! والان مع التفاصيل

الخليج 365- "أنا حزين بسبب إصابة نيمار وماركو فيراتي، هما لاعبان مهمان لا يمكن استبدالهم لكن مجموعتنا قوية، لست قلقًا، سنركز على الفوز فى قادم المباريات"، هكذا أعرب توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أسفه لإصابة نجم فريقه وجناحه، نيمار داسيلفا، في وقتٍ يحتاج فيه الفريق إلى كامل لاعبيه؛ لخوض مباريات الدوري الفرنسي، وبطولة أوروبا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامه نادي باريس سان جيرمان قبل لقائه غدًا أمام نظيره الفرنسي رين بالدوري، وأضاف توخيل، "إصابة نيمار من السابق لآوانه الحديث عنها، بدأ المرحلة العلاجية سنرى التطور في الأيام القادمة".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر يونايتد، الثلاثاء الموافق 12 من فبراير المقبل، ضمن منافسات الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، مانشستر يونايتد الذي يعيش حالة استفاقة كبيرة خلال هذه الأيام.

يذكر أن بي إس جي يحتل صدارة الدوري الفرنسي بمجموع نقاط 53 نقطة، وصدارة المجموعة الثالثة أيضًا من دوري أبطال أوروبا بمجموع نقاط 11 نقطة.

ومن الجدير بالذكر، أن نيمار قد تعرض لإصابة قوية فى مباراة فريقه أمام ستراسبورج الأربعاء الماضي ضمن منافسات الدور الـ 32 لكأس فرنسا، خرج على إثرها باكيًا من ملعب المباراة، والتي انتهت لصالح باريس سان جيرمان 2-0.