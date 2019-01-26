شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يضيق الخناق على برشلونة بثنائية في خيتافي والان مع التفاصيل
الخليج 365- ضيق فريق اتلتيكو مدريد الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه خيتافي 2 صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.
ورفع اتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة والذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه جيرونا.
وتوقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة ليبقى في المركز السادس.
وافتتح الفرنسي الدولي انطوان جريزمان التسجيل لاتلتيكو في الدقيقة 27 ثم أضاف ساؤول نيجيز الهدف الثاني في الدقيقة 37.
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