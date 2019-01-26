شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جيرونا: برشلونة فريق قوي للغاية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - اكد أوزيبيو ساكريستان مدرب جيرونا الاسباني، ان غياب عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة عن مواجهة فريقه مفيدًا بالنسبه له، وسيؤثر علي البارسا من جهة أخري.

ويستضيف جيرونا نظيره برشلونة غدًا الأحد علي ملعب مونتيليفي، في إطار الجولة الـ 21 من الليغا، في الخامسة والربع مساءًا بتوقيت مصر.

وقال أوزيبيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، غياب ديمبلي سيفيدنا، وسيؤثر على البارسا، إنه لاعب مهاري يسبب الخلل في دفاعات الخصم، كما يعطي عمقًا واضحًا للتشكيلة.

وأضاف: بالتأكيد برشلونة يمتلك عدة بدائل مميزة لديمبلي، أنه فريق قوي للغاية، هو مسيطر علي الدوري، بحيث يفوز بمعظم مبارياته مع إنتظام هائل.

وأشار: لدينا العديد من الغيابات لكن يجب أن نتغلب على هذه الظروف، لدي ثقة بكل لاعب سيلعب المباراة، إذا قمنا بأداء جيد مثل مباراة الذهاب سيكون لدينا فرصنا، سنحاول أن نفعل ما نعتقده مناسب لمواجهة البارسا.

وأختتم: نتمنى من جماهيرنا أن تزودنا بالحماس والقوة، لنكون قادرين على تقديم مباراة جيدة تسمح لنا بالفوز في النهاية.

وكانت مباراة الذهاب في الدور الأول، علي ملعب الكامب نو في الجولة الخامسة، أنتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، في مباراة شهدت نقص عددي للبلوجرانا، في الدقيقة 35 بعدما تعرض المدافع لينغليت للطرد المباشر بعد تدخله علي لاعب جيرونا بشكل عنيف.

وأحرز أهداف هذه المباراة، ليونيل ميسي في الدقيقة 19، قبل أن يعادل النتيجة كريستيان ستواني مهاجم جيرونا في أخر دقيقة من الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل المدافع جيرارد بيكيه في الدقيقة 63 للبارسا.