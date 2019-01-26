شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في كأس الاتحاد اليوم السبت والان مع التفاصيل

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره بيرنلي 5-0 على ملعب الاتحاد في إطار مباريات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. سجل أهداف مانشستر سيتي كل من جابريال خيسوس وسيلفا ودي بروين واجويرو ولونج في مرماه في الدقائق 23 و52 و61 و73 و85 . بتلك النتيبجة يتاهل فريق مانشستر سيتي للدور التالي من البطولة بينما يودع بيرنلي البطولة. الخليج 365-

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