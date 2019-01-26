شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة خطر يهدد يوفينتوس في معركة دي ليخت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشف موقع توتو ميركاتو الايطالي الشهير، المتخصص في إنتقالات اللاعبين حول العالم، أن برشلونة الاسباني يعد خطر كبيرًا علي يوفينتوس الايطالي، في ضم ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام.

وأشار الموقع الايطالي: أن البارسا يعد خطر علي السيدة العجوز في معركة دي ليخت، خاصة بعد توقيع دي يونغ لصالح البارسا، وقد يفضل دي ليخت اللحاق بزميله واللعب معًا في الكامب نو.

وكان دي ليخت طلب من وكيله رايولا التعامل مع البارسا بشكل أفضل، لأنه يريد اللعب بجانب صديقه دي يونغ في البلوجرانا.

ويدخل بجانب يوفينتوس وبرشلونة، كلًا من مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، في منافسة قوية من أجل الحصول علي خدمات الهولندي الشاب.

ويحاول اليوفي الحصول علي خدمات ماتياس بعدما قدما عرضًا جديدًا، في ظل حاجتهم لمدافع شاب مع تقدم كيليني وبونوتشي في العمر واقتراب رحيل بن عطية.

يذكر أن برشلونة نجح في الظفر بخدمات دي يونغ لاعب وسط أياكس، بقيمة 86 مليون يورو، بدءًا من الصيف المقبل، لمدة 5 مواسم قادمة.