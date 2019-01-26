الامارات | بالفيديو: علي مبخوت الهداف التاريخي للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: علي مبخوت الهداف التاريخي للإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صادر من اتحاد الإمارات لكرة القدم أظهر خلاله المتحدث بالفيديو مستند رسمي خاص بمهاجم المنتخب الوطني علي مبخوت، والذي خاض أمس أمام استراليا مباراته رقم 100 بقميص المنتخب الوطني وشهد احرازه لهدف المباراة الوحيد في مرمى أستراليا وهو الهدف الذي جعل اللاعب علي مبخوت، الهداف التاريخي للإمارات في بطولاتها الرسمية.
وأظهر الفيديو المستند الذي تم ارساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يثبت أن اللاعب خاض 100 مباراة دولية وأظهر 63 هدفاً بعد أن تم إلغاء هدف دولي للاعب أمام اليمن، ليواصل اللاعب الهداف صناعة تاريخ جديد له وللإمارات بتحقيق فوزاً تاريخياً على حامل اللقب منتخب أستراليا.
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