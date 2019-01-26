شكرا لقرائتكم السيتى فرم بيرنلى بخماسية وتأهل لدور الـ 16 لكأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد مانشستر سيتي إلى دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير الذى حققه على ضيفه فريق بيرنلى بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة، بهدف سجله المهاجم البرازيلى جابرييل خيسوس فى الدقيقة 23، من مجهود فردى رائع راوغ فيه البرازيلى أكثر من لاعب قبل أن يسدد فى المرمى.

وفى الشوط الثانى واصل السيتى طوفانه الهجومى مسجلا 4 أهداف جاءت عن طريق برناردو سيلفا، كيفن دى بروين، كيفن لونج لاعب بيرنلى بالخطأ فى مرماهم وسيرجيو أجويرو من ركلة جزاء فى الدقائق 52، 61، 73 و 85 من زمن المباراة.

وجاءت نتائج أبرز المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت كالتالى:

سوانزى سيتي 4 – 1 جيلينجهام

ميدلزبره 1 – 0 نيوبورت

نيوكاسل يونايتد 0 – 2

واتفورد شروسبرى 2 – 1 وولفرهامبتون



سيلفا ودى بروين

سيلفا يسجل الثانى

لقطة من اللقاء

مانشستر سيتى

هدف دى بروين