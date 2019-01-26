شكرا لقرائتكم فيديو.. كواليس جلسة لاسارتى مع رمضان صبحى فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة ومنفردة مع رمضان صبحي صانع العاب الفريق علي هامش مران الأحمراليوم السبت. ويعتمد جهاز الأهلي على رمضان صبحى بشكل أساسي خلال الفترة الماضية للاستفادة من إمكاناته الفنية وقدرته على حسم المباريات الصعبة. رمضان من جانبه يسعى لتقديم مستوى متميز مع الأهلي ، قبل رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غد الاثنين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

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