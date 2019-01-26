شكرا لقرائتكم دورتموند يفترس هانوفر بخماسية ويواصل التحليق فى صدارة الدورى الألمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل بوروسيا دورتموند مكانه فى صدارة الدوري الألمانى، بعد تحقيقه فوزا عريضا على ضيفه فريق هانوفر بخمسة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

أنهى دورتموند الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله المدافع المغربى أشرف حكيمى فى الدقيقة 24، من تسديدة قوية فشل حارس هانوفر فى التصدى لها.

واستكمل أسود الفيستفالين زحفهم الهجومى بالشوط الثانى، من خلال تسجيلهم 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط عن طريق ماركو رويس، ماريو جوتزه ورافائيل جوريرو فى الدقائق 60، 62 و 67 من عمر المباراة.

وسجل مارفين باكالورز هدف هانوفر الوحيد فى المباراة بالدقيقة 86، ولكن عاد دورتموند ليضيف خامس الأهداف فى الدقيقة 90 عن طريق لاعب الوسط البلجيكي اكسيل فيتسل.

بهذا الفوز رفع دورتموند رصيده للنقطة 48 فى صدارة الدوري الألمانى، متفوقا بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق بايرن ميونخ، الذى يواجه غدا الأحد فريق شتوتجارت.

وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت على النحو التالى:

فرايبورج 2 – 4 هوفنهايم

فولفسبورج 0 – 3 باير ليفركوزن

بوروسيا مونشنجلادباخ 2 – 0 أوجسبورج

ماينز 2 – 1 نورنبيرج



بوروسيا دورتموند

دورتموند يواصل الصدارة

ريوس وحكيمى

فرحة الفوز