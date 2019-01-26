شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بثنائية فى خيتافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب أتلتيكو مدريد على خيتافي بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدورى الإسبانى.

تقدم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان فى الدقيقة 27 لصالح الروخيبلانكوس، واضاف ساؤول نيجويز الهدف الثاني فى الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يواصل أتلتيكو مدريد ملاحقة المتصدر برشلونة بعدما وصل للنقطة 44 بفارق نقطتين عن البارسا (46)، بينما توقف رصيد خيتافي عند 31 نقطى في المركز السادس.



أتلتيكو مدريد

توماس بارتى

جريزمان وساؤول

ساؤول يحتفل بالهدف

فرحة الهدف الثانى