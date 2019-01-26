شكرا لقرائتكم تيسير الجاسم يقطع إعارته ويعود إلى أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة أهلي جدة عودة لاعب خط الوسط تيسير الجاسم من الوحدة قبل 6 أشهر من نهاية الإعارة التي وقعها الطرفان شهر أغسطس الماضي.

وجاءت عودة الجاسم إلى الأهلي بعد أسبوعين من إعلان النادي الغربي تعاقده مع قائده السابق حسين عبدالغني عقب 11 عاماً من مغادرته أسوار النادي.

وعرفت الجماهير السعودية الجاسم عن طريق الأهلي في العام 2004، وحقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس الملك 3 مرات وكأس ولي العهد بالإضافة إلى البطولة الخليجية للأندية وكأس السوبر.

وانتقل الجاسم الذي شارك مع المنتخب السعودي أساسياً في مباراتي روسيا وأوروغواي في كأس العالم الماضية، إلى الوحدة بنظام الإعارة بعدما أمضى عقداً جديداً مع ناديه الأصلي لمدة عامين.

ولعب الجاسم 8 مباريات مع الفريق المكّي هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً جاء في مرمى الباطن في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.