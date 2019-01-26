شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. منتخب مصر لكرة اليد يتفوق على أسبانيا 18/17 فى الشوط الأول بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا فى إطار تحديد المركزين السابع والثامن فى كأس العالم بالدنمارك بنتيجة لصالح 18 /17 لصالح الفراعنة .

و شهد الشوط الأول تألق كلا من اللاعبين ،أحمد الأحمر ومحمد ممدوح هاشم ، فضلا عن كريم أيمن ويحيى الدرع فى الناحية الدفاعية يضم تشكيل منتخب مصر فى هذا اللقاء كلا من اللاعبين كريم هندأوى "بشيكتاش التركى" ومحمد عصام الطيار "الأهلي"فى حراسة المرمى، وعمر الوكيل "الأهلى” وكريم أيمن "الزمالك" وعلى زين "الشارقة الإماراتى” ويحيى الدرع "الزمالك" وعبد الرحمن فيصل "الأهلى" وعمر حجاج "الأهلى” وإسلام حسن "الأهلى” وأحمد خيرى "الأهلى" وأحمد الأحمر "الزمالك" ويحيى خالد "الزمالك" ومحمد سند "نيم ألفرنسى” وإبراهيم المصرى "الأهلى"، ومحمد ممدوح هاشم "مونبلييه ألفرنسى ووسام نوار .

وشهد مشوار مصر فى هذه البطولة ، تلقى خسارتين متتاليتين من السويد وقطر قبل أن يفوزون على الأرجنتين وأنجولا ويحققوا التعادل أمام المجر لينجح ألفراعنة فى التأهل إلى الدور الرئيسى.

و فى الدور الرئيسى خسرت مصر بصعوبة أمام النرويج 32 /28 ثم أمام الدنمارك 26 /30 قبل أن تهزم تونس 30 /28 .

جاءت منافسة مصر على المركزين السابع والثامن فى ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 فى ختام الدور الرئيسى وفوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23 .