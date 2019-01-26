شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تقنية " var " تسبب فى طرد لاعب منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستخدم حكم مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيرة الاسبانى ضمن مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد بالدنماراك وأشهر حكم اللقاء الكرت الأحمر إلى لاعب منتخب مصر إبراهيم المصرى .

وتشير نتيجة المباراة حتى الدقيقة 27 إلى تقدم مصر على اسبانيا بنتيجة 16 / 15 ، وظهر أحمد الأحمر نجم الفراعنة بمستوى متميز وكان بمثابة رمانة الميزان ومعه اسلام حسن الذى يتألق بصورة ملفتة للنظر منذ انطلاق المباراة .

يضم تشكيل منتخب مصر فى هذا اللقاء كلا من اللاعبين كريم هنداوى "بشيكتاش التركى" ومحمد عصام الطيار "الأهلي"فى حراسة المرمى، وعمر الوكيل "الأهلى” وكريم أيمن "الزمالك" وعلى زين "الشارقة الإماراتى” ويحيى الدرع "الزمالك" وعبد الرحمن فيصل "الأهلى" وعمر حجاج "الأهلى” وإسلام حسن "الأهلى” وأحمد خيرى "الأهلى" وأحمد الأحمر "الزمالك" ويحيى خالد "الزمالك" ومحمد سند "نيم الفرنسى” وإبراهيم المصرى "الأهلى"، ومحمد ممدوح هاشم "مونبلييه الفرنسى ووسام نوار .

وشهد مشوار مصر فى هذه البطولة ، تلقى خسارتين متتاليتين من السويد و قطر قبل أن يفوزون على الأرجنتين وأنجولا ويحققوا التعادل أمام المجر لينجح الفراعنة فى التأهل إلى الدور الرئيسى.

و فى الدور الرئيسى خسرت مصر بصعوبة أمام النرويج 32 /28 ثم أمام الدنمارك 26 /30 قبل أن تهزم تونس 30 /28 .

جاءت منافسة مصر على المركزين السابع و الثامن فى ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 فى ختام الدور الرئيسى و فوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23 .