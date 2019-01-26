شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اليوم.. الزمالك يُنهى صُداع خصم 6 نقاط بسبب موندومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القضية الساخنة اليوم جاءت داخل قلعة ميت عقبة بعد الأنباء التى ترددت صباحاً عن تهديد الفريق الأبيض بخصم 6 نقاط من رصيده فى الدورى الممتاز بسبب المديونية المتأخرة للكاميرونى ألكسيس موندومو لاعب الفريق السابق حيث يحق له الحصول على ما يقرب من 15 مليون جنيه من قلعة ميت عقبة.

الزمالك لم ينتظر طويلاً حيث ناقش الملف بداية من مساء الجمعة وصولا للتحرك اليوم السبت لإنهاءه خاصة إن الفريق حاليا متصدر بطولة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة وأى هزة قد تحدث ستؤثر على مسيرة الأبيض نحو السعى للتتويج باللقب الـ13 فى تاريخه.

أوضح مسئولو الزمالك إنه سيتم إرسال المديونية الخاصة بالكاميرونى موندومو، لاعب الفريق السابق، لتجنب خصم 6 نقاط من رصيده، المقدرة بـ 15 مليون جنيه للاعب الكاميرونى ليتجنب الأبيض توقيع عقوبة عليه وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادى والقائم بأعمال أمين الصندوق، وقع على شيكات المديونية من أجل إرسالها للاعب الكاميرونى حتى يتم غلق الملف فى الساعات المقبلة بشكل رسمى.

من جانبه، أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم حالياً بأعمال أمين الصندوق، أن أزمة المديونية المتأخرة للكاميرونى موندومو لاعب الفريق السابق منتهية بتحويل المبالغ المستحقة للاعب وأضاف تيجانا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يعلم سبب تصاعد الأمر فى الساعات الماضية، خاصة أنه تواجد فى مقر النادى منذ التاسعة صباحا لإنهاء كافة الأمور الخاصة بذلك الملف، بعد قرار رئيس الزمالك بالأمس بإنهاء ذلك الملف تماماً خلال الفترة الجارية، وأوضح تيجانا أنه تم إرسال 15 مليون جنيه لموندومو، مختتما تصريحاته أنه لن يخصم نقاط من النادى الأبيض.

من جانبه أصدر رئيس نادى الزمالك تعليماته بتحويل مبلغ 15 مليون جنيه إلى حساب اللاعب اليكسيس موندومو تجنبا لصدور عقوبة خصم نقاط من فريق الكرة وأصدر بيانا جاء كالتالى: ــ إنه ليس من المعقول إن مجلس الإدارة الحالي يدفع أسبوعيا عشرات الملايين من الجنيهات لمديونيات ضرائب وتأمينات والأوقاف ووزارة الري والإسكان ومحافظة مرسي مطروح وشركة المقاولون العرب وكذلك للاعبين لم نراهم في الملاعب المصرية الذين تعاقد معهم مجالس إدارات سابقة، وأهدر ملايين الجنيهات في هذه التعاقدات ثم قام بطردهم الأمر الذي دعاهم لتقديم شكاوي للمحكمة الرياضية الدولية. ــ قد قام مجلس الإدارة الحالي بسداد أكثر من 250 مليون جنيها مستحقات اللاعبين الأجانب والغرامات التي وقعت علي النادي لتجنب خصم النقاط من الفريق الأول. ــ أمس فوجيء مجلس الإدارة بأن النادي مهدد بخصم 6 نقاط إذا لم يسدد ما يعادل 15 مليون جنيه قبل 31 يناير للاعب تعاقد معه عباس ثم قام بطرده اسمه اليكسيس موندومو. ــ وحماية للفريق الأول ولكي يستكمل مسيرة الانتصارات لحصد كل البطولات بأذن الله أصدر رئيس الزمالك تعليماته بتحويل المبلغ مرغما إلى حساب اللاعب.

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