كاميرا "سوبر كورة".. كواليس جلسة لاسارتى مع رمضان صبحى فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة ومنفردة مع رمضان صبحي صانع العاب الفريق علي هامش مران الأحمراليوم السبت. كاميرا "سوبر كورة" رصدت الجلسة الخاصة بين مدرب الأهلي ونجم الفريق لمتابعة التفاصيل ومشاهدة الفيديو .. اضغط هنا..

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