شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..بعد مرور 21 دقيقة .. مصر تتعادل مع إسبانيا فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الواحد وعشرون الدقيقة الأولى من مباراة مصر وإسبانيا فى إطار تحديد المركزين السابع و الثامن فى كأس العالم رقم 26 بالدنمارك تعادل كلا المنتخبين بنتيجة 13 /13.

وظهر أحمد الأحمر نجم الفراعنة بمستوى متميز وكان بمثابة رمانة الميزان ومعه إسلام حسن الذى يتألق بصورة ملفتة للنظر منذ انطلاق المباراة .

يضم تشكيل منتخب مصر فى هذا اللقاء كلا من اللاعبين كريم هنداوى "بشيكتاش التركى" ومحمد عصام الطيار "الأهلي"فى حراسة المرمى، وعمر الوكيل "الأهلى” وكريم أيمن "الزمالك" وعلى زين "الشارقة الإماراتى” ويحيى الدرع "الزمالك" وعبد الرحمن فيصل "الأهلى" وعمر حجاج "الأهلى” وإسلام حسن "الأهلى” وأحمد خيرى "الأهلى" وأحمد الأحمر "الزمالك" ويحيى خالد "الزمالك" ومحمد سند "نيم الفرنسى” وإبراهيم المصرى "الأهلى"، ومحمد ممدوح هاشم "مونبلييه الفرنسى ووسام نوار .

وشهد مشوار مصر فى هذه البطولة ، تلقى خسارتين متتاليتين من السويد و قطر قبل أن يفوزون على الأرجنتين وأنجولا ويحققوا التعادل أمام المجر لينجح الفراعنة فى التأهل إلى الدور الرئيسى.

و فى الدور الرئيسى خسرت مصر بصعوبة أمام النرويج 32 /28 ثم أمام الدنمارك 26 /30 قبل أن تهزم تونس 30 /28 .