صور.. مران الأهلى.. توديع مؤمن زكريا.. والحاوى يرتدى ركبة صناعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى، اليوم السبت توديع لاعبي الفريق لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأحمر الذى رحل بشكل رسمي لنادى أحد السعودى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

توديع مؤمن زكريا وظهر وليد سليمان علي دكة ملعب التتش مرتديا ركبة صناعية، بعد تعرضه للإصابة مؤخرآ ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة فى المباراة المقرر لها بعد غد الاثنين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

مران الأهلى فيما خاض أحمد حمودي وصلاح محسن ومحمد شريف، لاعبو الفريق فقرة خاصة للتسديد على المرمى في نهاية المران وقاد سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الفقرة الفنية التي شهدت التصويب على المرمى.

تدريبات الأهلى

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