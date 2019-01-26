شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يتابع لقاء مصر و أسبانيا بمونديال الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على حضور لقاء مصر و أسبانيا فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن فى مونديال الدنمارك . يضم تشكيل منتخب مصر فى هذا اللقاء كلا من اللاعبين كريم هنداوى "بشيكتاش التركى" ومحمد عصام الطيار "الأهلي"فى حراسة المرمى، وعمر الوكيل "الأهلى” وكريم أيمن "الزمالك" وعلى زين "الشارقة الإماراتى” ويحيى الدرع "الزمالك" وعبد الرحمن فيصل "الأهلى" وعمر حجاج "الأهلى” وإسلام حسن "الأهلى” وأحمد خيرى "الأهلى" وأحمد الأحمر "الزمالك" ويحيى خالد "الزمالك" ومحمد سند "نيم الفرنسى” وإبراهيم المصرى "الأهلى"، ومحمد ممدوح هاشم "مونبلييه الفرنسى ووسام نوار . جاءت منافسة مصر على المركزين السابع و الثامن فى ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 فى ختام الدور الرئيسى و فوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23 .

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