شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل 1 - 1 وديا مع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى. ويستعد الطلائع لملاقاة سموحة، بينما يلاقى الداخلية نظيره بيراميدز فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام . وكان الداخلية قد تعادل مع الانتاج الحربى بهدفين لكل فريق فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف من بيراميدز فى الجولة العشرين للدوري .

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