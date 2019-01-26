شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يعسكر "يومين" استعدادًا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لوادى دجلة، بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، دخول الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين بأحد فنادق القاهر، استعدادًا لمواجهة الأهلى، يوم الاثنين على ستاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتأتى رغبة تاكيس جونيس في إقامة معسكر مغلق لمدة يومين قبل مواجهة المارد الأحمر، من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين خاصة وأن المباراة ستكون صعبة نظرًا لرغبة المارد الأحمر في الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على صدارة الدورى، في الوقت الذى سيسعى فيه الفريق الدجلاوى للفوز للهروب من قاع جدول الدورى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما يحتل دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.