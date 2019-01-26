شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يشرح خطة مواجهة دجلة للاعبي الأهلي.. وتأهيل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه على أرضية ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك قبل انطلاق المران اليوم السبت.

وحرص لاسارتي خلال هذه المحاضرة على التحدث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام وادي دجلة، ومواصلة تحقيق الانتصارات، والتركيز في اللقاء لحصد النقاط الثلاث.

فيما واصل أحمد الشيخ لاعب الأهلي أداء التدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة، وذلك على هامش مران الفريق الأحمر.

ويعاني الشيخ من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الاثنين على ستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.