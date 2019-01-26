عمرو بركات ينتظم بتدريبات سموحة استعدادا لـ" طلائع الجيش "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عمرو بركات صانع العاب فريق سموحة والمعار من الأهلى بتدريبات فريقه عقب الإصابة التى لحقت به بشد فى العضلة الخلفية الفترة الماضية خلال استعدادات الفريق السكندرى لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز . عاد سموحة بقيادة عادل عبد الرحمن المدير الفنى للفريق الى التدريبات بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب مباراة إنبى والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين . ويلاقى سموحة نظيرة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد الهيئة الهندسية بالقاهرة مطلع الشهر المقبل .

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