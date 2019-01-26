شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطير للدنمارك لحضور مراسم تسلم راية مونديال اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى الدنمارك مساء اليوم السبت، لحضور مراسم تسلم راية بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير 2021.

من المقرر أن يقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تبدأ مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية للمونديال التي تجمع بين الدنمارك والنرويج في السادسة والنصف مساء غد الأحد، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي المباراة النهائية للمونديال.

جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر 2015 بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.