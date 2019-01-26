شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى رحيل يغيب عن الاتحاد أمام الإسماعيلى فى أول مباراة بعد الانتقال لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب صبرى رحيل ظهير أيسر الأهلى السابق عن مباراة فريقه الجديد الاتحاد السكندري أمام الاتحاد السكندري فى أول مناسبة بعد انضمامه لصفوف الفريق مؤخرا بسبب الإصابة، فيما استقر حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندري على اختيار 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدورى الممتاز المقرر لها بعد غد الاثنين .

وضمت القائمة كل من :

حراسة المرمى : محمود الزنفلى وصبحى سليمان

الدفاع : محمد عبد الرازق ''بازوكا'' ودلاس سيلفا و محمد أنور و محمود رزق و محمود شعبان و هشام صلاح و محمد ناصف و السيد سالم و كريم الديب و كريم ممدوح .

الوسط : نور السيد وأحمد نبيل "مانجا " وخالد الغندور وأحمد توفيق وعمار حمدى

الهجوم : رزاق سيسيه و تونى سليفا و توشكا و محمد ناجى جدو و أحمد داوودا .

ويغيب كل عن الحارس الهانى سليمان والمهاجم خالد قمر بسبب الايقاف وصبرى رحيل و محمد عبد المجيد وفوزى الحناوى للإصابة .